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Eingestellt

5600 seriesUltraflacher Full-HD-LED-Fernseher

24PFT5603/12

4

| (25) Bewertungen

Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher

Genießen Sie das klare und minimalistische Design des Philips 5600 TV in Weiß. Der schlanke und konturierte Look passt perfekt zu Ihrer Einrichtung. Durch seine Bildqualität in Full HD ist dieser Fernseher ideal für alle, die einfache Eleganz lieben.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

mit Pixel Plus HD

Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher

  • 60 cm (24")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Elegantes Weiß verleiht eine frische, moderne Optik in jedem Raum

Wir wissen, dass Sie sich einen Fernseher wünschen, der nicht nur leistungsstark, sondern auch schick ist. Daher hat unser Designteam einen Standfuß aus Metall mit offenem Design und einem eleganten Rahmen in raffiniertem, glänzendem Weiß kombiniert und so ein modernes Design geschaffen, das in jedes Zuhause passt.

Full HD LED TV – brillante LED-Bilder mit beeindruckenden Kontrasten

Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.

Pixel Plus HD. Gestochen scharfe Bilder, egal aus welcher Quelle.

Philips Pixel Plus HD optimiert die Bildqualität für gestochen scharfe Bilder mit tollen Kontrasten. Egal ob Sie Kabelfernsehen oder eine Disc ansehen, Sie erhalten jederzeit besonders scharfe Bilder mit dunkleren Schwarz- und helleren Weißtönen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

25

Bewertungen

05/07/2021

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

excellent sound and picture quality

the tv is very easy to use has a very good full hd picture and superb sound not too loud and you can here voices clearly.the menu and setting is very easy too adjust.

Vorteile

excellent picture and sound.

Nachteile

none

Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV verfasst

Datum der Benutzung 2020-06-05

Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV verfasst

Datum der Benutzung 2020-06-05

28/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

The product has scart connection which is an asset

This TV is ideal for me, picture quality is good and scart connection important for me for transferring vhs tapes to dvd

Vorteile

Size for the room it is in

Nachteile

None

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV verfasst

Datum der Benutzung 2019-07-28

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV verfasst

Datum der Benutzung 2019-07-28

01/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Good tv at a reasonable price

Clear picture, easy to set up and ideal for the bedroom

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV verfasst

Datum der Benutzung 2019-07-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV verfasst

Datum der Benutzung 2019-07-01

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  5. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.