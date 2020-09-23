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5600 seriesUltraflacher Full-HD-LED-Fernseher

24PFS5603/12

3.7

| (106) Bewertungen

Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher

Genießen Sie das klare und minimalistische Design des Philips 5600 TV in Weiß. Der schlanke und konturierte Look passt perfekt zu Ihrer Einrichtung. Durch seine Bildqualität in Full HD ist dieser Fernseher ideal für alle, die einfache Eleganz lieben.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

mit Pixel Plus HD

Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher

  • 60 cm (24")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Kompakter tragbarer Fernseher: immer da, wo der Spaß ist

Elegant, kompakt, leicht und tragbar. Mit Ihrem kleinen Fernseher sehen Sie Ihre Lieblingsprogramme wo auch immer Sie sich befinden – sei es in der Küche oder beim Camping mit Ihrer Familie. Dieser tragbare Fernseher hält Sie stets über die neuesten Nachrichten und Sportergebnisse informiert und ist überall dort einsetzbar, wo der Spaß am größten ist!

USB zur Multimedia-Wiedergabe

USB zur Multimedia-Wiedergabe

Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.

Full HD LED TV – brillante LED-Bilder mit beeindruckenden Kontrasten

Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

106

Bewertungen

23/09/2020

Deutschland

Deutschland

Ohne Schnickschnack

Tolles Bild, super Empfang und guter Klang. Ich habe den Fernseher so günstig emgekaift, dass ich mich fast schäme, aber dieser reine TV liefert einfach super ab und sieht auch noch gut aus.

Vorteile

Schmal und keine überflüssigen Extras

Nachteile

Kein Ambilight

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

Datum der Benutzung 2019-08-23

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

Datum der Benutzung 2019-08-23

09/07/2020

Deutschland

Deutschland

Nutze ihn auch als Monitor

Für meine Zwecke ein gutes Gerät. Bild ist mit HD einwandfrei.

Vorteile

einfache Bedienung und bis jetzt sehr zuverlässig.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

Datum der Benutzung 2019-07-09

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

Datum der Benutzung 2019-07-09

02/06/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Tolles Bild

Der Monitor ist ein Multifunktionsmonitor - für PC und TV und AV. Viele Schnittestellen. Leider fehlt der Anschluss für das Netzwerkkabel - zwecks direktere Updates und nicht über USB Stick. Tolles Bild. Bin sehr zufrieden damit

Vorteile

Bildqualität

Nachteile

fehldender Anschluss Netzwerkkabel

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5600 series 24PFS5603 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher verfasst

Datum der Benutzung 2020-05-02

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5600 series 24PFS5603 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher verfasst

Datum der Benutzung 2020-05-02

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  5. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.