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Eingestellt
24PFS5603/12
Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher
Genießen Sie das klare und minimalistische Design des Philips 5600 TV in Weiß. Der schlanke und konturierte Look passt perfekt zu Ihrer Einrichtung. Durch seine Bildqualität in Full HD ist dieser Fernseher ideal für alle, die einfache Eleganz lieben.
60 cm (24")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Elegant, kompakt, leicht und tragbar. Mit Ihrem kleinen Fernseher sehen Sie Ihre Lieblingsprogramme wo auch immer Sie sich befinden – sei es in der Küche oder beim Camping mit Ihrer Familie. Dieser tragbare Fernseher hält Sie stets über die neuesten Nachrichten und Sportergebnisse informiert und ist überall dort einsetzbar, wo der Spaß am größten ist!
Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.
Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.7
von 5
106
Bewertungen
Quepasa66
23/09/2020
Deutschland
Ohne Schnickschnack
Tolles Bild, super Empfang und guter Klang. Ich habe den Fernseher so günstig emgekaift, dass ich mich fast schäme, aber dieser reine TV liefert einfach super ab und sieht auch noch gut aus.
Vorteile
Schmal und keine überflüssigen Extras
Nachteile
Kein Ambilight
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-08-23
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-08-23
lipuma
09/07/2020
Deutschland
Nutze ihn auch als Monitor
Für meine Zwecke ein gutes Gerät. Bild ist mit HD einwandfrei.
Vorteile
einfache Bedienung und bis jetzt sehr zuverlässig.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-07-09
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-07-09
Spaceracer
02/06/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolles Bild
Der Monitor ist ein Multifunktionsmonitor - für PC und TV und AV. Viele Schnittestellen. Leider fehlt der Anschluss für das Netzwerkkabel - zwecks direktere Updates und nicht über USB Stick. Tolles Bild. Bin sehr zufrieden damit
Vorteile
Bildqualität
Nachteile
fehldender Anschluss Netzwerkkabel
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5600 series 24PFS5603 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher verfasst
Datum der Benutzung 2020-05-02
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5600 series 24PFS5603 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher verfasst
Datum der Benutzung 2020-05-02
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.