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Eingestellt
246V5LSB/00
V-Line
61 cm (24")
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.
SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.
3.6
von 5
16
Bewertungen
User12345678910
04/02/2017
Deutschland
Funktioniert seitdem ich ihn besitze ohne ein Problem
Dieser Bildschirm hat eine hervorragende Qualität. Sein gebürsteter Look sieht sehr gut aus. Die Grafik ist hervorragend. Einziges defizit sind die Tasten am Bildschirm. Diese sind nicht immer besonders leicht zu bedienen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 243V5LSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst
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max61
14/04/2014
Nederland
prima product
De monitor heeft een helder beeld. De voet had wat stabieler gemogen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite verfasst
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harry1307
25/10/2013
Nederland
zeer tevreden, werkt prima en snel geinstallerd
goed beeld, makkelijk te installeren nette vormgeving
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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