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LCD-Monitor mit SmartControl Lite

246V5LAB/00

5

| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben

Genießen Sie lebendige LED-Bilder mit diesem attraktiven Monitor in Hochglanzdesign. Mit Stereo-Lautsprechern und SmartControl Lite. Eine großartige Wahl!

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Mit Stereo-Lautsprechern

Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben

  • V-Line

  • 61 cm (24")

Problemloses Anpassen der Monitoreinstellungen dank SmartControl Lite

SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.

LED-Technologie für lebendige Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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5.0

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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3
2
1

30/01/2015

Österreich

Österreich

dieses produkt ist empfehlenswert

sehr ansprechendes design und preislich gut angepasst.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246V5LAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246V5LAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst

11/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.

overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite verfasst

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11/07/2015

United Kingdom

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Verifizierter Käufer

The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.

overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.

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