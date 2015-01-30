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Eingestellt
Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben
Genießen Sie lebendige LED-Bilder mit diesem attraktiven Monitor in Hochglanzdesign. Mit Stereo-Lautsprechern und SmartControl Lite. Eine großartige Wahl!
V-Line
61 cm (24")
SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.
Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
5.0
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
batman
30/01/2015
Österreich
dieses produkt ist empfehlenswert
sehr ansprechendes design und preislich gut angepasst.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246V5LAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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truebeliever
11/07/2015
United Kingdom
Verifizierter Käufer
The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.
overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite verfasst
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OldRider
11/07/2015
United Kingdom
Verifizierter Käufer
The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.
overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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