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Eingestellt

LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

246E9QJAB/01

4.2

| (59) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.

Beeindruckende Farbe, modernes Design

Der Philips E-Line-Monitor bietet modernes Design und eine außergewöhnliche Bilddarstellung. Das Full-HD-Display mit schmalem Rahmen und Ultra-Wide-Color-Technologie liefert Ihnen realitätsgetreue Bilder. Genießen Sie ein besseres Fernseherlebnis in modernem Design.

Alle Vorteile anzeigen

Beeindruckende Farbe, modernes Design

  • E-Line

  • 24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

Geringere Ermüdung der Augen dank FlickerFree Technologie

Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips FlickerFree Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort.

Störungsfreies Spieleerlebnis dank AMD FreeSync™ Technologie

Beim Gaming sollte man sich nicht zwischen abgehakter Spielwiedergabe oder gestörten Frames entscheiden müssen. Dank des neuen Philips Monitors gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Erhalten Sie dank AMD FreeSync™ Technologie flüssige, störungsfreie Leistung bei jeder Bildrate, schnelle Bildschirmaktualisierung ohne Unterbrechungen sowie eine extrem kurze Reaktionszeit.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.2

von 5

59

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

20/10/2021

Österreich

Österreich

Super Arbeitspartner ;-)

Funktioniert tadellos, sehr gute Handhabung, im nu installiert

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 328E9QJAB Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Datum der Benutzung 2021-04-19

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 328E9QJAB Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Datum der Benutzung 2021-04-19

29/09/2020

Deutschland

Deutschland

Top Monitor - Home Office

+ Build Quality + Graphics + Design + Ease of Setup

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

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26/08/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Monitor

Foto ist wohl nicht notwendig, heut weiß wohl jeder, wie ein Monitor aussieht. Am Foto ist die reale Größe auch nicht darstellbar. Aber im Vergleich zu vorherigem kleineren Monitor ist es übersichtlicher, die Suche fällt nicht schwer. War ein kurzfristiger Entschluss, vorheriger Monitor war ja noch in sehr gutem Zustand. Wer mit der Größe arbeiten möchte, kann ich ruhig empfehlen.

Vorteile

Ansicht ist übersichtlich, hatte zuvor kleineren Monitor. Kann über App bedient werden, Bedienung schnell und einfach.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Datum der Benutzung 2019-07-26

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Datum der Benutzung 2019-07-26

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.

  5. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  6. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  7. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.