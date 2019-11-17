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Eingestellt
246E9QDSB/00
Beeindruckende Farbe, modernes Design
Der Philips E-Line-Monitor bietet modernes Design und eine außergewöhnliche Bilddarstellung. Das Full-HD-Display mit schmalem Rahmen und Ultra-Wide-Color-Technologie liefert Ihnen realitätsgetreue Bilder. Genießen Sie ein besseres Fernseherlebnis in modernem Design.
E-Line
24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Philips ist bestrebt, für seine Monitore nachhaltige und umweltfreundliche Materialien zu verwenden. Alle Kunststoffteile, Gehäuseteile aus Metall sowie das Verpackungsmaterial sind zu 100 % recycelbar. Bei einigen Modellen verwenden wir bis zu 65 % wiederverwertete Kunststoffe. Wir halten uns außerdem strikt an die RoHS-Normen, um eine wesentliche Reduktion bzw. die Eliminierung von giftigen Stoffen wie Blei zu gewährleisten. Der Quecksilbergehalt in den Monitoren mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung wurde erheblich gesenkt während die Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung bereits vollständig ohne Quecksilber hergestellt werden.
Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips FlickerFree Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort.
Ein HDMI ready-Gerät verfügt über sämtliche Hardware für den Empfang von HDMI-Signalen (High-Definition Multimedia Interface). Ein HDMI-Kabel ermöglicht hochwertige Audio- und Videosignale, die über ein einziges Kabel von einem PC oder anderen AV-Quellen (z. B. von Set-Top-Boxen, DVD-Playern, A/V-Receivern und Videokameras) übertragen werden.
3.4
von 5
28
Bewertungen
DestinyRoses
17/11/2019
Österreich
Tolles Bild, Tolle Farben!
Sehr gutes Preis/Lestingsverhältnis. Ich würde dieses Produkt gerne weiterempfehlen!
Nachteile
Kein eingebaute Lautsprecher.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
yasmina64
20/03/2021
Suisse
Ausgezeichnete Bildqualität
Da ich täglich sehr viel vor dem Bildschirm sitze, geniesse ich die Farb- und Bildqualität sehr, ist auf jeden Fall Augen schonend.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Benutzung 2020-02-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Benutzung 2020-02-20
VJafa
19/01/2021
United Kingdom
Excellent monitor!
I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-19
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.