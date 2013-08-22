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Eingestellt
242G5DJEB/00
144 Hz
61 cm (24")
Sie spielen intensives, kompetitives Gaming. Sie verlangen einen Monitor mit ruckelfreien Bildern ohne Verzögerungen. Dieser Philips Gaming-Monitor baut das Bild bis zu 144 Mal pro Sekunde neu auf und ist damit effektiv 2,4 mal schneller als ein Standardmonitor. Bei einer niedrigeren Bildrate kann es den Anschein haben, dass Ihre Feinde auf dem Bildschirm von Ort zu Ort springen, sodass sie schwerer zu treffen sind. Mit einer Bildrate von 144 Hz hingegen erhalten Sie diese ausschlaggebenden fehlenden Bilder auf dem Bildschirm, die die feindliche Bewegung in einem fließenden Bewegungsablauf darstellen, sodass Sie Ihre Feinde leicht anvisieren können. Die extrem niedrige Eingangsverzögerung ohne Tearing macht diesen Philips Monitor zu Ihrem perfekter Gamingpartner.
Mobile High Definition Link (MHL) ist eine Schnittstelle für mobiles Audio/Video, über die Sie Mobiltelefone und andere tragbare Geräte direkt an High Definition-Displays anschließen können. Schließen Sie Ihr MHL-fähiges mobiles Gerät einfach über das optionale MHL-Kabel an das große Philips MHL-Display an, und erwecken Sie Ihre HD-Videos mit digitalem Sound zum Leben. Jetzt können Sie nicht nur Spiele, Fotos, Filme oder andere Anwendungen Ihres mobilen Geräts auf dem großen Bildschirm genießen, sondern gleichzeitig Ihr Gerät aufladen, damit Ihnen nie die Energie ausgeht.
Das neue Philips Gaming Display verfügt über eine OSD-Steuerung mit Schnellzugriff (speziell auf Spieler abgestimmt) und bietet Ihnen mehrere Optionen. Der "FPS"-Modus (First Person Shooting) verbessert dunkle Bereiche in Spielen und ermöglicht Ihnen, versteckte Objekte in solchen Bereichen zu sehen. Der "Racing"-Modus stellt das Display auf die schnellste Reaktionszeit und hohe Farbwiedergabe ein, und nimmt zusätzlich Bildanpassungen vor. Der "RTS"-Modus (Real Time Strategy) verfügt über einen speziellen SmartFrame-Modus, der das Hervorheben des bestimmten Bereichs ermöglicht und Größen- und Bildänderungen erlaubt. "Gamer 1" und "Gamer 2" ermöglicht das Speichern individueller Einstellungen für unterschiedliche Spiele, um die beste Leistung sicherzustellen.
3.7
von 5
3
Bewertungen
Zirkonis
22/08/2013
Deutschland
Ein Must-Have für jeden Gamer!
Als ich das erste mal das Paket geöffnet habe dachte ich mir das der Aufbau dieses Gerätes mich aufhalten werde, doch nach genauerem hinschauen und probieren war es so simpel wie nie zuvor. Der Monitor wird einfach am Ständer eingeknippst und schon kann es losgehen!. Was mir sofort ins Auge gestochen ist sind die Fantastischen Farben die dieses Gerät ausstrahlt! Perfekte einstellung zum erststart (man kann sein Profil allerdings verändern wenn man nicht zufrieden ist und unter User 1 oder 2 Speichern). Was ich auch sehr gelungen finde sind die Optionen die man per SmartKeypad benutzen kann, zum ersten wäre damit die Menüführung die damit nicht leichter sein kann! und zum zweiten wären da die verschiedenen Optionen wie z.B der FPS Modus für den Monitor, er erhellt das ganze schwarze auf (was bei Battlefield so manchen Vorteil erschaffen hat), bei Rennspielen wird die ms angehoben! einfach toll. Zum Design gibt es zu sagen das es ganz schlicht ist und nicht wirklich was besonderes. Das tolle aber ist das man den Monitor höhenverstellen kann, seitlich bis zu 90 Grad drehen kann, und ein bissel nach vorne und nach hinten neigen kann, so ist für jeden die richtige größe Individuell einstellbar. Fazit: Wenn ihr ein guten Monitor für eure Games wollt (der Phillips 242G ist extra für Gamer) dann solltet ihr ihn sofort holen, ich bin sicher ihr werdet nicht enttäuscht sein über das Produkt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 242G5DJEB LCD-Monitor mit SmartImage Game verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 242G5DJEB LCD-Monitor mit SmartImage Game verfasst
Andreadeluxe
15/09/2013
United Kingdom
Good gaming monitor but....
I tried 3 monitors before writing this review and 3 all have the same problem. and 'impossible to use the smart response with the refresh set to 144Hz. when you try to activate one of the 3 speed of smart response the monitor starts to flicker for me its a firmware bug.... waiting philips to solve the problem with a firmware upgrade
Diese Bewertung wurde für Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game verfasst
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mrj007
29/07/2013
United Kingdom
display port not at 120hz
Display port can not set to 120hz . Nadia GeForce GTX 680 graphics card.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Dieses Philips Display kann durch seinen Dual-link DVI- und DisplayPort-Anschluss Aktualisierungsraten von bis zu 144 Hz erzielen. Stellen Sie jedoch sicher, dass Ihre Grafikkarte Aktualisierungsraten von 144 Hz unterstützt und auf den aktuellen Treiber aktualisiert wurde.
Bei etwaigen Fragen zur 144 Hz-Leistung wenden Sie sich bitte direkt an den Kartenhersteller.
Erfordert ein optionales MHL-zertifiziertes mobiles Gerät und MHL-Kabel (nicht enthalten). Bitte wenden Sie sich an den Anbieter Ihres MHL-Geräts, um Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.
Standby/Energiesparmodus von ErP ist nicht zutreffend für die MHL-Ladefunktion
Dieses Philips Display ist MHL-zertifiziert. Falls Ihr MHL-Gerät keine Verbindung herstellen kann oder nicht richtig funktioniert, schauen Sie in den FAQs zur Ihrem MHL-Gerät nach Anweisungen, oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller. Möglicherweise verlangt der Gerätehersteller, dass Sie ein markenspezifisches MHL-Kabel oder einen Adapter erwerben, damit das Display funktioniert.