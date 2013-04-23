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Eingestellt
V-line
58,4 cm
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
Jetzt können Sie all Ihre Multimedia-Anwendungen und sozialen Anwendungen mit Stereosound genießen. Diese integrierten Lautsprecher klingen nicht nur gut, sondern helfen Ihnen auch, externen Kabelsalat zu vermeiden und wertvollen Platz auf Ihrem Schreibtisch freizugeben.
SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.
4.3
von 5
6
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Alfredo
23/04/2013
Deutschland
top gerät
Super Bild, tolle Farben, Ton könnte besser sein. Installation einfach und schnell. Design klar und funktionell. Absolut zu empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
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rem47
03/07/2013
France
trés bon écran mais il y a des mais
Écran très bien protégé à l'achat et un fonctionnement très correct dans n’importe quelle situation surtout pour son prix intéressant pour un 23ˮ. Petit problèmes de réaction dans l’OSD et de disposition des boutons difficilement reconnaissables.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED verfasst
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ingvitale56
09/09/2013
Italia
E' un prodotto con buon rapporto prezzo-prestazioni.
Consiglierei di acquistarlo per le sue caratteristiche performanti.
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Diese Bewertung wurde für 236V4LHAB Monitor LCD con retroilluminazione LED verfasst
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