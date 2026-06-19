IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen – selbst im 90-Grad-Schwenkmodus! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.