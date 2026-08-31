Kompakter tragbarer Fernseher: immer da, wo der Spaß ist

Elegant, kompakt, leicht und tragbar. Mit Ihrem kleinen Fernseher sehen Sie Ihre Lieblingsprogramme wo auch immer Sie sich befinden – sei es in der Küche oder beim Camping mit Ihrer Familie. Dieser tragbare Fernseher hält Sie stets über die neuesten Nachrichten und Sportergebnisse informiert und ist überall dort einsetzbar, wo der Spaß am größten ist!