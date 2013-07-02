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Eingestellt
227E4QSD/00
E-line
54,6 cm
Full-HD-Display
IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
SmartImage Lite vereint exklusive, marktführende Technologien von Philips, mit der angezeigte Bildinhalte analysiert werden. Anhand Ihrer Voreinstellungen verbessert SmartImage Kontrast, Farbsättigung, Schärfe bei Bildern und Videos für optimale Bildqualität – in Echtzeit auf Tastendruck.
SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.
2.0
von 5
1
Bewertung
zamine
02/07/2013
France
Ecran à dalle IPS mais pas du tout convaincant
J'ai tout de suite pris cet écran vu les bonnes critiques envers certains modèles écrans Philips IPS mais faut croire que tous les modèles ne sont pas aussi bons: - Le taux de contraste est ridicule, l'utilisation pour les films par exemple surtout dans le noir est juste décourageante. - La dalle n'est pas du tout uniforme et même en face à l'écran, les couleurs changent des deux cotés droit et gauche inférieur (le bleu vire vers le violet par exemple). - Effet clouding catastrophique. - Les angles de vision sont très médiocre alors que c'est un écran IPS! - Les touches sensitives sont un petit hasardeuse et moins précise par rapport à d'autres marques connus. -- Seul point positif est l'option "orbit pixel" si je ne me trompe qui adoucit les polices et rend plus agréable la lecture du texte.
Diese Bewertung wurde für 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED verfasst
Diese Bewertung wurde für 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED verfasst