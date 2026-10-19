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Eingestellt
226E9QSB/00
Gestochen scharfe Details – ein Design, das Grenzen überschreitet
Dieser elegante Brilliance Monitor bietet die beste Bildqualität und überschreitet die Grenzen des herkömmlichen Fernsehens. Das Display mit großem Betrachtungswinkel ermöglicht es Ihnen, von jedem Blickwinkel aus gestochen scharfe und lebendige Bilder zu genießen. Die flimmerfreie Bildwiedergabe sorgt für geringere Augenermüdung nach langem Fernsehen.
E-Line
22 (21,5"/54,6 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips FlickerFree Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort.
Philips ist bestrebt, für seine Monitore nachhaltige und umweltfreundliche Materialien zu verwenden. Alle Kunststoffteile, Gehäuseteile aus Metall sowie das Verpackungsmaterial sind zu 100 % recycelbar. Bei einigen Modellen verwenden wir bis zu 65 % wiederverwertete Kunststoffe. Wir halten uns außerdem strikt an die RoHS-Normen, um eine wesentliche Reduktion bzw. die Eliminierung von giftigen Stoffen wie Blei zu gewährleisten. Der Quecksilbergehalt in den Monitoren mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung wurde erheblich gesenkt während die Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung bereits vollständig ohne Quecksilber hergestellt werden.
Bewertungen
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Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.