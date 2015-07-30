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Eingestellt

X-tremeVisionFahrzeugscheinwerferlampe

12342XV+S2

3.5

| (2) Bewertungen

Optimale Leistung dank X-treme

Philips X-tremeVision Autolampen zählen zu den hellsten auf dem Markt. Sie überstrahlen viele andere Autolampen und bieten bis zu 130 % mehr Helligkeit sowie einen leistungsstarken Lichtstrahl mit hoher Reichweite. Dadurch sehen Sie weiter, können schneller reagieren und sind sicherer unterwegs.

Alle Vorteile anzeigen

Bis zu 130 % helleres Licht

Optimale Leistung dank X-treme

  • Lampentyp: H4

  • Packung mit: 2

  • 12 V, 60/55 W

  • Mehr Licht

Deutlich weißeres Licht für mehr Komfort und Sicherheit

Das helle weiße Licht ist deutlich weißer als das herkömmlicher Scheinwerferlampen. Die patentierte Philips Gradient Coating-Technologie™ erzeugt ein leistungsstärkeres Licht. So profitieren Sie von einer der hellsten Beleuchtungen und können nachts komfortabel fahren.

Sicherheit über die gesamte Lebensdauer für gute Sicht und Sichtbarkeit

Sicherheit über die gesamte Lebensdauer für gute Sicht und Sichtbarkeit

Jeder mögliche Ausfall eines Ersatzteils ist ein Risiko für Sie und Ihr Fahrzeug. Dies gilt insbesondere für Scheinwerfer. Jede defekte Scheinwerferlampe reduziert die Sichtbarkeit und Sicherheit für Sie und den entgegenkommenden Verkehr. Philips X-tremeVision ist optimiert für eine lange, zuverlässige Lebensdauer. So können Sie länger sehen und gesehen werden als mit vielen anderen Hochleistungslampen.

Außergewöhnliche Qualität und Leistung des Lichtstrahls

Mit der Kombination aus besserer Sicht und höherer Farbtemperatur zählt Philips X-tremeVision zu den Halogenlampen mit der besten Lichtleistung.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.5

von 5

2

Bewertungen

4
3
1

30/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

awesome product

my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb verfasst

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08/10/2016

Suomi

Suomi

tehoilleen erittäin hyvä mutta EI pitkäiläinen poltin

Polttimot kestoltaan todella huonot alle 10 kk kestivät uudehkossa autossani ennen kuin langat poikki molemmista polttimoista, todella pettynyt vielä hintaansa nähden?

Diese Bewertung wurde für X-tremeVision 12342XV+S2 auton ajovalopolttimo verfasst

Diese Bewertung wurde für X-tremeVision 12342XV+S2 auton ajovalopolttimo verfasst

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