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Eingestellt
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Optimale Leistung dank X-treme
Philips X-tremeVision Autolampen zählen zu den hellsten auf dem Markt. Sie überstrahlen viele andere Autolampen und bieten bis zu 130 % mehr Helligkeit sowie einen leistungsstarken Lichtstrahl mit hoher Reichweite. Dadurch sehen Sie weiter, können schneller reagieren und sind sicherer unterwegs.
Lampentyp: H4
Stückzahl pro Packung: 1
12 V, 60/55 W
Jeder mögliche Ausfall eines Ersatzteils ist ein Risiko für Sie und Ihr Fahrzeug. Dies gilt insbesondere für Scheinwerfer. Jede defekte Scheinwerferlampe reduziert die Sichtbarkeit und Sicherheit für Sie und den entgegenkommenden Verkehr. Philips X-tremeVision ist optimiert für eine lange, zuverlässige Lebensdauer. So können Sie länger sehen und gesehen werden als mit vielen anderen Hochleistungslampen.
Philips X-tremeVision Scheinwerfer wurden speziell für hervorragende Leistung entwickelt und bieten ein deutlich helleres Licht, ohne Kompromisse bei der Lebensdauer einzugehen. Mit bis zu 450 Stunden* ist die Lebensdauer von Philips X-tremeVision wesentlich höher als bei Lösungen von Mitbewerbern im Bereich helleres Licht. (*H4 und H7 getestet bei 13,2 V Standardspannung).
Perfekte Ausleuchtung ist besonders bei einer weiteren Entfernung wichtig – in der Regel zwischen 75 bis 100 Meter vor Ihrem Fahrzeug. Philips X-tremeVision erhöht Ihre Sicht mit bis zu 130 % mehr Helligkeit. Dadurch können Sie Hindernisse und mögliche Risiken besser erkennen
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