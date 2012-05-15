Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
LED-Monitor: Besserer Kontrast als je zuvor!
Dieser umweltfreundliche LED-Monitor verfügt über ein hervorragendes Kontrastverhältnis von 1.000.000:1. Mit seinen dualen Anschlüsse, den natürlichen Farben, SmartContrast und Hochglanzdesign wird der 201EL1 all Ihren Ansprüchen gerecht.
51 cm (20") breit, E-line
1600 x 900 (HD+)
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
Die einfache Bildformatsteuerung von Philips, bedienbar über die graphische Benutzeroberfläche, wechselt zwischen dem 4:3-Format und Breitbildformat, um das Bildformat des Displays an den Inhalt anzupassen. So kann mit Dokumenten im Breitbildformat ohne Scrollen gearbeitet werden, und Breitbild-Medien können im Breitbild-Format störungsfrei dargestellt werden.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Kety
15/05/2012
España
Este producto es fantastico
Mi monitor es estupendo, ningún problema, muy buena definición y una muy buena calidad/precio.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 191EL1SB LED Monitor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 191EL1SB LED Monitor verfasst