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18952C2
Für die LED-HL [~H7]
Packung mit: 2
Erweitertes Fahrzeugsystem
Dank des fortschrittlichen Designs lässt sich der CANbus-Adapter mühelos installieren, um vom ersten Tag an gute Leistung zu erzielen.
Das Fahrzeugdesign des CANbus-Adapters berücksichtigt die anspruchsvollen Bedingungen für den täglichen Gebrauch im Motorraum.
Bewertungen
Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.