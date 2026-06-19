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CANbus adaptor LEDCANbus-Adapter-LED

18952C2

Perfekte Leistung
Philips LED-CANbus H7 ist die ideale Ergänzung für Scheinwerfer mit LED H7. Es ist einfach zu installieren, integriert sich perfekt in Ihr Auto und beseitigt mögliche Probleme mit Warnungen auf dem Armaturenbrett.
Alle Vorteile anzeigen

Reibungslose Funktion

Perfekte Leistung

  • Für die LED-HL [~H7]

  • Packung mit: 2

  • Erweitertes Fahrzeugsystem

Einfache Installation

Dank des fortschrittlichen Designs lässt sich der CANbus-Adapter mühelos installieren, um vom ersten Tag an gute Leistung zu erzielen.

Optimale Leistung unter allen Bedingungen

Das Fahrzeugdesign des CANbus-Adapters berücksichtigt die anspruchsvollen Bedingungen für den täglichen Gebrauch im Motorraum.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.