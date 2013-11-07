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Eingestellt

X-tremeVisionFahrzeugscheinwerferlampe

12972XVB1

2.7

| (106) Bewertungen

Sicher unterwegs

Die Philips X-tremeVision Halogen-Scheinwerferlampe bietet bis zu 100 % mehr Sicht. X-tremeVision wurde mit modernster Technologie für ultimatives helles Licht entwickelt. Sie ist ECE-konform und für den Einsatz im Straßenverkehr zugelassen.

Alle Vorteile anzeigen

Mehr Sicht auf die Straße

Sicher unterwegs

  • Lampentyp: H7

  • Stückzahl pro Packung: 1

  • 12 V, 55 W

Sehen Sie weiter und reagieren Sie schneller mit bis zu 100 % mehr Sicht

Dank des einzigartigen Produktdesigns bietet X-tremeVision ein ultimatives helles Licht auf der Straße

Mehr Fahrkomfort und Sicherheit

Mit X-tremeVision können Sie Hindernisse und Verkehrsschilder frühzeitiger erkennen und schneller reagieren. Licht ist ein grundlegender Bestandteil des Fahrerlebnisses sowie der Schlüssel zur Unfallverhütung. Dieses Produkt verhindert Unfälle aktiv, indem es die Gesamtsichtbarkeit und Straßenbeleuchtung erhöht.

Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

X-tremeVision erfüllt die Standards der ECE-Homologation vollständig.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.7

von 5

106

Bewertungen

07/11/2013

Deutschland

Deutschland

empfehlenswert

sehr gutes und helles licht genauso wie bei der vorgängerbirne Philips X-tremeVision +80%. hatte den vorgänger ca 4 jahre verbaut gehabt und durch diese nun neuerworbenen ausgetauscht. die alten waren immer noch nicht defekt aber nach den jahren mußten einfach mal ein paar neue her. wenn sie genauso halten ist alles top. die lichtausbeute ist nur minimalst besser wie bei den +80%. ergebnis für mich, sehr helles licht und der scheinwerfer, in dem sie verbaut, bringt dieses optimal auf die strasse. empfehlenswert

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12/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

dont need xenon anymore

this lamp is better than the x-treme power which outruns all rivals. the only thing is that maybe they fade after 2-3 years of use as the x-treme power, but who cares?

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07/12/2015

France

France

Super !

J'ai acheté cette ampoule car les nuits sont plus longue et franchement aucun regret les 130 % de différence sont clairement visible. Eclaire beaucoup plus loin et beaucoup plus les bas côtés. Concernant la durée de vie, certains diront qu'elle est insuffisante mais en même temps la durée de vie est inscrite sur l'emballage... Sinon vraiment pas déçu de cet achat.

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