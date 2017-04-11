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Eingestellt

WhiteVisionFahrzeugscheinwerferlampe

12972WHVB1

4.1

| (11) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

Sicherheit war noch nie so attraktiv

Philips WhiteVision Lampen sorgen mit intensiver, weißer Xenon-Optik für Ihre Scheinwerfer nachts für ein tolles Fahrerlebnis. Die Helligkeit und das 60 % weißere Licht machen WhiteVision zur perfekten Kombination aus Stil und Sicherheit.

Alle Vorteile anzeigen

Intensiver, weißer Xenon-Effekt

Sicherheit war noch nie so attraktiv

  • Lampentyp: H7

  • Stückzahl pro Packung: 1

  • 12 V, 55 W

  • Style

Vollständige Straßenzulassung; 100 % intensives, weißes Licht

WhiteVision ist ECE-zertifiziert und die erste Lampe mit intensivem, weißem Licht mit Straßenzulassung. Sie bietet Ihnen ultimative Sicht, ohne durch Blenden des vorderen Fahrzeugs Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

Ein erstklassiges Fahrerlebnis mit intensivem, weißem Xenon-Effekt

Philips WhiteVision Scheinwerferlampen stellen jegliche blauen Fahrzeuglampen in den Schatten und sind die richtige Wahl für Fahrer, die stilvoll fahren möchten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen. Mit einer hohen Farbtemperatur und einer eleganten, weißen Fassung ist WhiteVision das ultimative Upgrade für Ihre Scheinwerfer. Die patentierte Philips Beschichtungstechnologie der 3. Generation ist ein Meisterstück der Entwicklung und macht WhiteVision zur ersten Scheinwerferlampe mit einem wahrhaft weißen Licht.

Unübertroffene Lebensdauer in ihrer Klasse für erhöhten Fahrkomfort

Philips WhiteVision Scheinwerferlampen (erhältlich in H1, H3, H4, H7 und HB3) wurden für eine zuverlässige Lebensdauer entwickelt. Sie bieten Ihnen eine lange Lebensdauer von 450 Stunden*. Das ist deutlich höher als bei den meisten Konkurrenzprodukten. Das Ergebnis sind weniger Lampenwechsel und somit mehr Leistung für Ihr Geld. (* H4 und H7 bei 13,2 V Standardspannung getestet)

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

11

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

11/04/2017

Italia

Italia

Ottima visibilità

Ho sostituito le vecchie lampadine della smart del 2005 con le h7 e le h1 che hanno il 180% di visibilità in più e sono rimasto soddisfatto. Consigliate Sinceramente sono indeciso se mettere le h7 con il 30 o 60% di visibilità in più

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16/01/2016

Italia

Italia

Luce bianca e ottima qualità costruttiva

Non posso che essere stupito da questo prodotto. Fa una luce bianca, per nulla tendente al giallo e garantisce una buona visibilità. Come sempre Philips non delude! Unico appunto le T10 incluse nel kit H4, che fanno una luce che tende leggermente al giallo.

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24/08/2015

Italia

Italia

Ottimo per chi ha anche i fari diurni a led

Ho una Citroen C4 Picasso con i fari diurni a led e le lampade degli anabbaglianti montati di serie (3000K) a dir la verità erano proprio brutte. alla prima occasione (si è fulminata una lampada) le ho sostituite con questa lampada Philips che mi ha soddisfatto pienamente sia per il colore bianco naturale che si sposa perfettamente con i fari diurni sia per la profondità di luce che emette sulla strada. sulla durata delle lampade non posso esprimermi ma spero che rispettino quanto specificato cioè circa 450h.

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen

  2. Anwendung variiert je nach Glühbirnentyp