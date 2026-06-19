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Eingestellt
12636C1
Lampentyp: HS1
Packung mit: 1
12 V, 35/35 W
Die Philips Vision Moto-Lampen sind die richtige Wahl für Fahrer, die nach sparsamen Beleuchtungslösungen suchen und keine Kompromisse bei der Sicherheit machen möchten. Die Motorradlampen bieten bis zu 30 % mehr Sicht auf die Straße als herkömmliche Lampen.
Philips Vision Moto-Scheinwerferlampen bieten bis zu 30 % mehr Sicht auf die Straße und sind somit die perfekte Wahl für Motorradfahrer, die nach leistungsstarker Beleuchtung und Sicherheit suchen. Dank verbesserter Lichtleistung können Motorradfahrer schneller auf Hindernisse reagieren und Unfälle vermeiden.
Das UV-blockierende Quartzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Quartzglaslampen von Philips (Glühfaden 2.650 ºC und Glas 800 ºC) halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quartzglas, einem höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungsstärkeres Licht.
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