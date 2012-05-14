ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Sicher unterwegs
  • Sicher unterwegs
  • Sicher unterwegs
  • Sicher unterwegs
  • Sicher unterwegs
  • Sicher unterwegs
  • Sicher unterwegs
  • Sicher unterwegs
  • Sicher unterwegs
  • Sicher unterwegs

VisionPlusFahrzeugscheinwerferlampe

12342VPB1

3.9
| (7) Bewertungen
Sicher unterwegs
VisionPlus Scheinwerferlampen von Philips liefern 60 % mehr Sicht für mehr Sicherheit und Komfort. Mit ihrem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis ist die VisionPlus die richtige Wahl für die anspruchsvollen Fahrer von heute.
Alle Vorteile anzeigen

Bis zu 30 % mehr Sicht: eine schnelle Reaktion rettet Leben

Sicher unterwegs

  • Lampentyp: H4

  • Stückzahl pro Packung: 1

  • 12 V, 60/55 W

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

Tauschen Sie für mehr Sicherheit beide Scheinwerferlampen gleichzeitig aus.

Tauschen Sie für mehr Sicherheit beide Scheinwerferlampen gleichzeitig aus.

Es ist äußerst empfehlenswert, die Lampen paarweise auszutauschen, um eine symmetrische Lichtleistung zu erhalten.

Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen

Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen

Welche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich, Blinkleuchte hinten, Bremslicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck-/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

7

Bewertungen

4
3
2

14/05/2012

United Kingdom

United Kingdom

AWESOME PRODUCT FOR CAR

ITS AN AWESOME PRODUCT FOR CARS WHEN YOU ARE DRIVING ON HIGHWAYS I WOULD RECOMMEND THIS PRODUCT.................

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisionPlus 12342VPB1 Greater safety and comfort verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisionPlus 12342VPB1 Greater safety and comfort verfasst

21/03/2015

España

España

La mejor H4 del mercado

No veo demasiado bien de noche, habiendo probado la xtreme y resto de alta gama de philips y otras marcas, los 1650 lumen y la tonalidad de color de la Vision Plus proporciona la mejor vision nocturna del mercado. Toda bombilla con filtro azul creo empeora la vision, esa es mi experiencia.

Diese Bewertung wurde für VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad verfasst

Diese Bewertung wurde für VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad verfasst

16/02/2013

Nederland

Nederland

uitstekende kwaliteit lamp. zeer goede levensduur en lichtopbrengst

lampen nu 2,5 jaar in gebruik. niet dagelijks maar hebben al redelijk veel branduren achter de rug,en doen het nog uitstekend. lampen geven duidelijk witter en meer licht dan een standaard h4 lamp.ben zeer tevreden. lamp ziet degelijk uit.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.