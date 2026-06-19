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  • Helle Signalbeleuchtung, stylisches Fahren.
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Eingestellt

Ultinon LEDSignalbeleuchtung für Fahrzeuge

11498ULRX2

Helle Signalbeleuchtung, stylisches Fahren.
Mit den intensiv strahlenden Signalleuchten sind Sie stets stilsicher unterwegs. Philips Ultinon LED-Bremslichter [˜P21W] strahlen in hellem, intensivem Rot und sehen gut aus, sodass Sie auf der Straße sicher und mit Style unterwegs sind.
Alle Vorteile anzeigen

Langlebige LED-Qualität

Helle Signalbeleuchtung, stylisches Fahren.

  • LED-S25 [~P21W]

  • Anzahl der Lampen: 2

  • 12 V, intensives Rot

  • Bremsleuchte, Nebelschlussleuchte

Ein Upgrade für Ihr Licht, ein Upgrade für Ihren Style

Die Hauptaufgabe der Signalbeleuchtung besteht darin, zu sehen und gesehen zu werden. Das bedeutet aber nicht, dass Sie nicht gleichzeitig auch gut aussehen können. Wenn Sie auf der Suche nach mehr Style sind, sind LEDs eine lohnenswerte Investition. Werten Sie Ihre Signalbeleuchtung mit einem intensiveren Rot für Bremslichter, leuchtenden Orange für Fahrtrichtungsanzeiger und hellen Weiß für Positions- und Rückfahrleuchten auf. Ihr Auto zeigt, wer Sie sind. Präsentieren Sie Ihren Style mit der LED-Signalbeleuchtung von Philips.

Hellere Signalbeleuchtung für verbesserte Sicherheit

Ein eindeutiges Signalisieren Ihrer Fahrabsicht ist für Ihre Sicherheit entscheidend. Um Kollisionen zu vermeiden, müssen die anderen Verkehrsteilnehmer wissen, was Sie tun. Eine helle Signalbeleuchtung sorgt dafür, dass Sie gesehen werden und somit sicher im Straßenverkehr unterwegs sind. Egal ob beim Rückwärtsfahren, Parken oder Bremsen – die Philips Ultinon LED-Signalbeleuchtung erfüllt Ihre Anforderungen und verschafft anderen Fahrern somit wichtige zusätzliche Zeit, um auf Sie zu reagieren.

Sofort reagierende Bremslichter machen plötzliches Bremsen sicherer

Glühlampen brauchen Zeit, um ihre volle Leuchtkraft zu erreichen. LED-Lampen leuchten jedoch ohne Verzögerung und mit voller Leistung. Der Unterschied beträgt Sekundenbruchteile, die bei starken Bremsmanövern allerdings entscheidend sein können. Ein Beispiel: Bei 100 km/h entsprechen nur vier Zehntelsekunden Unterschied in der Reaktionszeit einem zusätzlichen Bremsweg von 11 Metern – das sind etwa 2,5 Autolängen. Mit LED-Bremsleuchten von Philips erkennen andere Verkehrsteilnehmer hinter Ihnen sofort, wann Sie bremsen.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.

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