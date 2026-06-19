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Eingestellt
11498ULRX2
LED-S25 [~P21W]
Anzahl der Lampen: 2
12 V, intensives Rot
Bremsleuchte, Nebelschlussleuchte
Die Hauptaufgabe der Signalbeleuchtung besteht darin, zu sehen und gesehen zu werden. Das bedeutet aber nicht, dass Sie nicht gleichzeitig auch gut aussehen können. Wenn Sie auf der Suche nach mehr Style sind, sind LEDs eine lohnenswerte Investition. Werten Sie Ihre Signalbeleuchtung mit einem intensiveren Rot für Bremslichter, leuchtenden Orange für Fahrtrichtungsanzeiger und hellen Weiß für Positions- und Rückfahrleuchten auf. Ihr Auto zeigt, wer Sie sind. Präsentieren Sie Ihren Style mit der LED-Signalbeleuchtung von Philips.
Ein eindeutiges Signalisieren Ihrer Fahrabsicht ist für Ihre Sicherheit entscheidend. Um Kollisionen zu vermeiden, müssen die anderen Verkehrsteilnehmer wissen, was Sie tun. Eine helle Signalbeleuchtung sorgt dafür, dass Sie gesehen werden und somit sicher im Straßenverkehr unterwegs sind. Egal ob beim Rückwärtsfahren, Parken oder Bremsen – die Philips Ultinon LED-Signalbeleuchtung erfüllt Ihre Anforderungen und verschafft anderen Fahrern somit wichtige zusätzliche Zeit, um auf Sie zu reagieren.
Glühlampen brauchen Zeit, um ihre volle Leuchtkraft zu erreichen. LED-Lampen leuchten jedoch ohne Verzögerung und mit voller Leistung. Der Unterschied beträgt Sekundenbruchteile, die bei starken Bremsmanövern allerdings entscheidend sein können. Ein Beispiel: Bei 100 km/h entsprechen nur vier Zehntelsekunden Unterschied in der Reaktionszeit einem zusätzlichen Bremsweg von 11 Metern – das sind etwa 2,5 Autolängen. Mit LED-Bremsleuchten von Philips erkennen andere Verkehrsteilnehmer hinter Ihnen sofort, wann Sie bremsen.
Bewertungen
Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.
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