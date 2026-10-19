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Eingestellt
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Heller und stylischer
Wechseln Sie für sicheres und modernes Fahren zu den hellen Philips X-tremeUltinon T16-LED-Rückfahrleuchten der 2. Generation [~W16W]. Sie sind leistungsstark, präzise und sehen gut aus, sodass Sie auf der Straße sicher und mit Style unterwegs sind.
LED-T16 [~W16W]
Anzahl der Lampen: 2
12 V, 6.000 K Tageslichteffekt
Erweitertes Fahrzeugsystem
Ein eindeutiges Signalisieren Ihrer Fahrabsicht ist für Ihre Sicherheit entscheidend. Um Kollisionen zu vermeiden, müssen die anderen Verkehrsteilnehmer wissen, was Sie tun. Wenn die Sichtweite durch schlechtes Wetter eingeschränkt ist, ist ein helles, kraftvolles Signal umso wichtiger. Die LED-Signalbeleuchtung der 2. Generation von Philips X-tremeUltinon bietet Ihnen einen hellen Tageslichteffekt und bis zu 6000 K für Rück- und Positionsleuchten. Mit intensiveren Farben für Fahrtrichtungsanzeiger und Bremsleuchten, sofort leuchtenden LEDs und einem gleichmäßigen und gut positionierten Licht verschaffen Sie anderen Fahrern wichtige zusätzliche Zeit, um auf Sie zu reagieren.
Die Hauptaufgabe der Signalbeleuchtung besteht darin, zu sehen und gesehen zu werden. Das bedeutet aber nicht, dass Sie nicht gleichzeitig auch gut aussehen können. Wenn Sie auf der Suche nach mehr Style sind, sind LEDs eine lohnenswerte Investition. Werten Sie Ihre Signalbeleuchtung mit einem intensiveren Rot für Bremslichter, leuchtenden Orange für Fahrtrichtungsanzeiger und hellen Weiß für Positions- und Rückfahrleuchten auf. Ihr Auto zeigt, wer Sie sind. Präsentieren Sie Ihren Style mit der LED-Signalbeleuchtung von Philips.
Beim Rückwärtsfahren ist Ihre Sicht eingeschränkt, schließlich können Sie im Sitzen nicht alle Winkel gleichzeitig sehen – im Dunkeln ist es noch schlimmer. Daher ist es keine Überraschung, dass beim Rückwärtsfahren häufig Unfälle passieren. Die LED-Rückfahrleuchten von Philips liefern einen intensiven Tageslichteffekt mit bis zu 6.000 K – so sind auch die Bereiche direkt hinter Ihrem Auto gut beleuchtet. Und je mehr Sie sehen können, desto sicherer sind Sie.
Bewertungen
Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.