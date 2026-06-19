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Eingestellt
11005UE2X2
Lampentyp: HB3/HB4
6.500 K, stylisches weißes Licht
Kompaktes Design für leichteren Einbau
Kompatibel mit den meisten Autos
Anzahl der Lampen: 2
Statten Sie Ihr Auto mit Philips Ultinon Essential LED-Scheinwerferlampen für einen modernen, hochwertigen Look aus. Mit einer Farbtemperatur von bis zu 6.500 Kelvin projizieren diese Lampen ein modernes weißes Licht, sodass Sie mit einem eleganten Lichtstrahl immer der Blickfang sind.
Die optimale Leistung und lange Lebensdauer machen die Philips Ultinon Essential LED-Scheinwerferlampen zum Spitzenreiter in der LED-Technologie. Dank des doppelten Wärmeableitungsmechanismus durch einen integrierten Lüfter und einen eloxierten Aluminiumkühlkörper verteilt sich die Wärme bei diese LED-Scheinwerferlampen effektiver und effizienter, sodass sie länger mit höchster Lichtstärke strahlen.
Die Philips Ultinon Essential LED wurde im brandneuen Lampendesign entwickelt, bei dem die elektronische Steuerungseinheit im Gehäuse integriert ist und so den Einbau erleichtert. Erleben Sie einfaches Plug-and-Play: Das einteilige Design ermöglicht einen einfachen Ausbau des mittleren Rings von oben ohne Lösen der Schrauben. Die Philips Ultinon Essential LED im kompakten Design passt in viele verschiedene Automodelle und kann von Fachmechanikern einfach installiert werden.
3.8
von 5
256
Bewertungen
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-06-14
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-03-30
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-03-30
Autowolf
16/04/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Nicht mehr wegzudenken
Die Lampen habe ich für einen VWT4 gekauft, in dem vorher schon stärkere Night Breaker Lampen verwendet wurden. Bei Nachtfahrten besonders bei schlechtem Wetter war die Leistung besser als bei Standard H4, aber im Vergleich zu modernen Leuchtmitteln schwächer. Ich habe daher die Ultinon Pro6000 boost gekauft . Der Einbau war nicht anders als bei herkömmlichen H4, da die Ultinon die gleiche Größe haben und daher sehr einfach zu tauschen sind. Der erste Lichttest bei Dämmerung war schon phänomenal. Seitdem haben wir schon einige Nachtfahrten auch bei schlechtem Wetter hinter uns gebracht und haben eine Lichtausbeute wie bei modernen Scheinwerfern. Der Effekt ist unbezahlbar, aber der Preis nicht viel höher als für hochwertige H4 mit Glühlampen. Absolut zu empfehlen und ein Sicherheitsplus zu einem fairen Preis
Vorteile
Ohne Aufwand einzubauen, einfach austauschen
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.