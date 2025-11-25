Philips Support Wie kann ich verhindern, dass Milch aus meiner Philips Avent freihändigen (Hands-free) Milchpumpe ausläuft?

Aus der Milchpumpe läuft möglicherweise Milch aus, weil die Brusthaube und der Becher nicht ordnungsgemäß zusammengesetzt wurden. Die Verbindung zwischen Brusthaube und Becher muss vollständig dicht und geschlossen sein.

Achten Sie beim Zusammensetzen darauf, dass der Rand vollständig über den Rand des Auffangbechers gerollt ist.

Die Bilder unten zeigen, worauf Sie achten und was Sie vermeiden sollten: Wie setze ich die Philips Avent freihändige (Hands-free) Milchpumpe zusammen? Sehen Sie sich ein kurzes Video zum Zusammensetzen der Philips Avent freihändigen (Hands-free) Milchpumpe an. Wie fülle ich die Milch in einen anderen Behälter? Um ein Auslaufen der Muttermilch beim Umfüllen vom Auffangbecher in einen anderen Behälter zu vermeiden, entfernen Sie die Brusthaube nicht vom Becher. Die Brusthaube verfügt oben über einen Ausgießer. Verwenden Sie ihn, um den Becher vollständig zu leeren, wenn Sie Milch in einen anderen Behälter oder einen Aufbewahrungsbeutel für Muttermilch füllen.