Mein Haar hat sich im Philips Haartrockner verfangen

Der Haartrockner zeigt nicht in die richtige Richtung

Achten Sie beim Trocknen Ihres Haars mit Ihrem Philips Haartrockner darauf, dass die Vorderseite zum Haar zeigt. Wenn Sie versuchen, Ihr Haar mit der Rückseite des Haartrockners zu trocknen, können sich Ihre Haare in der Lufteinlassöffnung verfangen.



Wenn sich Ihr Haar bereits im Haartrockner verfangen hat, geraten Sie nicht in Panik. Schalten Sie den Haartrockner sofort aus und ziehen Sie Ihr Haar vorsichtig heraus. Sie können auch einen Freund um Hilfe bitten.



Wir empfehlen Ihnen, die Anweisungen in der Bedienungsanleitung zu befolgen, um solche Probleme zu vermeiden.