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    Philips Support

    Wie ändere ich die Intensitätsstufen meiner Sonicare Zahnbürste?

    Veröffentlicht am 22 October 2025
    Sie können die Intensität Ihrer Sonicare Zahnbürste auf dem Handstück oder über die App ändern. Unten finden Sie verschiedene Möglichkeiten, wie Sie die Intensität Ihrer Sonicare Zahnbürste ändern können.  

    Ändern der Intensität bei der Sonicare Prestige 9900

    Ihre Zahnbürste ist standardmäßig auf eine hohe Intensität eingestellt. Dies ist die dritte und größte der drei LED-Anzeigen.  

    • Die mittlere LED steht für eine mittlere Intensität.  

    • Die untere LED steht für eine niedrige Intensität. 

    Sie können die Einstellung während des Putzvorgangs direkt in der Sonicare App ändern oder indem Sie die Intensitätsanzeige drücken.

    Ändern der Intensität bei der DiamondClean Smart

    Sie können zwischen drei verschiedene Intensitätsstufen wählen: niedrig, mittel und hoch. Die Intensität wird automatisch basierend auf dem Bürstenkopf ausgewählt, den Sie anbringen. Während des Putzens können Sie die Intensität durch Drücken der Modus-/Intensitätstaste ändern. Diese Funktion kann nicht angepasst werden, wenn das Handstück angehalten oder ausgeschaltet ist. 

    Ändern der Intensität mit dem Ein-/Ausschalter

    Einige Sonicare Zahnbürsten verfügen über Intensitätsoptionen, aber über keine LED-Anzeigen. Bei diesen Modellen können Sie die Intensität durch Drücken der Ein-/Austaste während des Betriebs ändern.

    Ändern der Intensität bei der FlexCare Platinum

    Sie können zwischen drei verschiedene Intensitätsstufen wählen: niedrig, mittel und hoch. Drücken Sie die Plustaste (+), um die Intensität zu erhöhen. Drücken Sie die Minustaste (-), um die Intensität zu verringern. Sie können dies jederzeit während des Putzvorgangs tun. 

    Ändern der Intensität über die Sonicare App (nur Prestige)

    Sie können die Intensität Ihrer Sonicare Prestige Zahnbürste auch in der Sonicare App ändern. So funktioniert's: 

    1. Öffnen Sie die Sonicare App. 

    1. Tippen Sie auf dem Bildschirm "Vor dem Putzen" auf die Schaltfläche "^", um weitere Einstellungen der Zahnbürste zu öffnen. Tippen Sie in der oberen Hälfte des Bildschirms bei der Intensität auf "Niedrig", "Mittel" oder "Hoch". 

    1. Auf dem Update-Bildschirm wird ein Häkchen angezeigt. Es zeigt an, dass die Intensität erfolgreich geändert wurde. Sie wird auch auf dem Handstück angezeigt. 

    1. Tippen Sie auf den Pfeil "

    Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX7106/01 , HX7108/04 , HX7101/04 , HX7420/08 , HX9992/31 , HX7403/05 , HX9992/45 , HX9992/44 , HX7401/07 , HX7400/06 , HX9992/43 , HX7119/02 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7421/08 , HX9992/42 , HX7420/01 , HX7429/03 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/02 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX9918/89 , HX7428/01 , CP0551/01 , CP0552/01 , CP1717/01 , CP1715/01 , CP1718/01 , CP1716/01 , HX9917/89 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9917/88 , HX9992/02 , HX9992/12 , HX9992/11 , CP1208/01 , HX9631/17 , HX9631/18 , HX9944/13 , HX9911/27 , HX9911/09 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9914/54 , COP2014/01 , COP2013/01 , COP2015/01 , HX9914/63 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9911/53 , HX9911/39 , HX9911/63 , CP1209/01 , CP1207/01 , HX6481/50 , HX9691/02 , HX9691/06 , HX9912/18 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX9681/01 , HX9631/16 , HX9641/01 , HX9661/02 , HX9601/03 , HX9392/40 , HX9901/43 , HX9901/13 , HX9901/03 , HX9901/63 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX9984/47 , HX9926/13 , HX9926/03 , HX9924/23 , HX9903/03 , HX9954/53 , HX9369/89 , HX9326/86 , HX9359/89 , HX9355/86 , HX9327/87 , HX9396/89 , HX9395/88 , HX9395/88R1 , CP0556/01 , CP0555/01 , CP0557/01 , HX9382/36R1 , HX9382/09 , HX9924/43 , HX9903/13 , HX9924/03 , HX9924/13 , CP0473/01 , CP0474/01 , HX9188/10 , HX9141/50 , CP0471/01 , HX9372/04 , HX9111/20 , HX6682/08 , HX9182/42 , HX9332/34 , HX9334/34 , CP0546/01 , HX9362/67 , HX9112/44 , HX9172/44 , CP0472/01 , CP0467/01 , HX9352/04 , HX9182/04 , HX9142/10 , HX9170/10 , HX9110/02 , HX9382/02 , HX9332/04 , HX9382/04 , HX9342/02 , HX9322/12 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen Klicken Sie hier, um weniger Produktnummern anzuzeigen

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