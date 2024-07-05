Wie benutze ich die Philips Avent Handmilchpumpe?

Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife und stellen Sie sicher, dass Ihre Brust sauber ist.

Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife und stellen Sie sicher, dass Ihre Brust sauber ist.

Drücken Sie das zusammengesetzte Pumpe an Ihre Brust. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Brustwarze in der Mitte ist,