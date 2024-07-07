Philips Support Wie baue ich die Philips Avent Handmilchpumpe zusammen?

Dieser Artikel bezieht sich auf die unten dargestellten Philips Avent Milchpumpen.



Befolgen Sie die angegebenen Schritte, um die Philips Avent Handmilchpumpe zusammenzubauen.



Hinweis: Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Sie alle Teile der Milchpumpe, die in Kontakt mit Muttermilch kommen, gereinigt und desinfiziert haben.

Zusammensetzen der Handmilchpumpe Setzen Sie das (weiße) Ventil von unten in die Pumpe ein. Drücken Sie das Ventil so weit wie möglich hinein (Abb. 1). Schrauben Sie die Pumpe im Uhrzeigersinn auf der Flasche fest (Abb. 2). Setzen Sie den Schaft in die Silikonmembran ein. Stellen Sie sicher, dass der Schaft bis zum Ende durchgedrückt wird (Abb. 3). Setzen Sie die Silikonmembran von oben in die Pumpe ein. Vergewissern Sie sich, dass diese fest auf dem Rand sitzt, indem Sie sie mit Ihren Fingern nach unten drücken. (Abb. 4). Befestigen Sie den Handgriff auf der Membran mit Schaft, indem Sie den Handgriff in die Aussparung oberhalb des Schafts einsetzen. Drücken Sie den Handgriff auf die Pumpe, bis er hörbar einrastet (Abb. 5). Bringen Sie das Kissen an der Pumpe an und stellen Sie sicher, dass der Rand die Pumpe abdeckt. Drücken Sie den inneren Teil des Kissens in den Trichter gegen die mit einem Pfeil markierte Linie und stellen Sie sicher, dass die Übergänge zwischen Kissen und Pumpe vollständig dicht sind (Abb. 6). Nur für die Essential Handmilchpumpe SCF417: Drücken Sie das Massagekissen zwischen den blütenförmigen Öffnungen nach hinten, um eingeschlossene Luft entweichen zu lassen.