Die Philips One und Philips One for Kids Bürstenköpfe sind nur mit Philips One und Philips One for Kids kompatibel.

Der aufsteckbare Bürstenkopf ist der Standard-Bürstenkopf und passt auf die meisten unserer aufladbaren Sonicare Zahnbürsten.

Es gibt drei verschiedene Arten von Sonicare Bürstenköpfen. Der Bürstenkopf, der auf Ihre Zahnbürste passt, hängt vom Modell ab, das Sie besitzen.

Die Philips One Bürstenköpfe sind ebenfalls aufsteckbar. Sie können jedoch nur mit der Philips One Zahnbürste verwendet werden.

Smart Bürstenköpfe

Intelligente Bürstenköpfe teilen der Zahnbürste mit, welchen Bürstenkopf Sie gerade verwenden. Die Zahnbürste wählt dann den optimalen Modus und die optimale Intensität aus. Sie können Smart-Bürstenköpfe am Smart-Symbol an der Unterseite des Bürstenkopfes erkennen.