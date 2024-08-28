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    Philips Support

    Welcher Bürstenkopf passt zu meiner Sonicare Zahnbürste?

    Veröffentlicht am 28. August 2024

    Es gibt drei verschiedene Arten von Sonicare Bürstenköpfen. Der Bürstenkopf, der auf Ihre Zahnbürste passt, hängt vom Modell ab, das Sie besitzen.  

    • Der aufsteckbare Bürstenkopf ist der Standard-Bürstenkopf und passt auf die meisten unserer aufladbaren Sonicare Zahnbürsten. 

    • Unsere älteren Essence-Modelle verfügen über einen größeren Bürstenkopf zum Anschrauben.
       

    • Die Philips One und Philips One for Kids Bürstenköpfe sind nur mit Philips One und Philips One for Kids kompatibel. 

    Aufsteckbarer Bürstenkopf

    Aufsteckbarer Sonicare Bürstenkopf

    Aufschraubbarer Bürstenkopf

    Aufschraubbarer Sonicare Bürstenkopf

    Philips One Bürstenkopf

    Die Philips One Bürstenköpfe sind ebenfalls aufsteckbar. Sie können jedoch nur mit der Philips One Zahnbürste verwendet werden. 
     
    Philips One Bürstenköpfe

    Smart Bürstenköpfe

    Intelligente Bürstenköpfe teilen der Zahnbürste mit, welchen Bürstenkopf Sie gerade verwenden. Die Zahnbürste wählt dann den optimalen Modus und die optimale Intensität aus. Sie können Smart-Bürstenköpfe am Smart-Symbol an der Unterseite des Bürstenkopfes erkennen. 
    Philips Smart Bürstenkopf

    Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX7106/01 , HX7119/02 , HX7108/04 , HX9992/45 , HX9992/44 , HX9992/43 , HX9992/42 , HX7101/04 , HX9992/31 , HX7400/06 , HX7401/07 , HX7403/05 , HX7420/08 , HX7421/08 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7119/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7429/03 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX9918/89 , HX7428/01 , HX6001/02 , HX3601/01 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9992/11 , HX9992/02 , HX9992/12 , HY1100/01 , HY1100/04 , HY1100/02 , HX6352/42 , HX9911/29 , HX9911/09 , HX9911/27 , HX9911/94 , HX9914/54 , HX9914/57 , HX9914/55 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9914/61 , HX9911/53 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9691/02 , HX9691/06 , HX9912/18 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9681/01 , HX9661/02 , HX9641/01 , HX9631/16 , HX9601/03 , HX9901/13 , HX9901/63 , HX9901/43 , HX9901/03 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX9926/03 , HX9926/13 , HX9984/47 , HX9903/03 , HX9954/53 , HX9924/23 , HX3212/43 , HX9924/13 , HX9924/03 , HX9903/13 , HX9924/43 , HX3212/16 , HX6324/10 , HX6322/04 , HX3212/01 , HX6392/02 , HX6382/07 , HX6341/02 , HX6311/07 , HX6381/07 , HX6341/07 , HX3120/00 , HX3120/09 , HX3110/04 , HX3110/00 , HX6024/05 , HX6014/35 , HX6021/05 , HX6001/05 , HX6011/05 , HX6013/05 , HX6023/05 , HX6003/05 , HX5350/02 , HX6003/02 , HX6311/02 , HX6001/40 , HX6003/40 , HX6002/42 , HX6381/02 , HX6014/33 , HX6014/05 , HX6022/05 , HX5581/02 , HX6021/02 , HX6023/02 , HX6013/02 , HX6011/02 , HX6012/05 , HX3351/02 , HX4011/10 , HX4001/20 , HX4012/10 , HX4002/20 , HX5251/02 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen Klicken Sie hier, um weniger Produktnummern anzuzeigen

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