Modus Reinigungsdauer Vorteil

Reinigung 2 Minuten Für eine ausgezeichnete tägliche Reinigung.

Deep Clean 3 Minuten Ein längerer Modus für zusätzliche Zeit in allen Bereichen Ihres Mundes und eine belebende Tiefenreinigung.

Deep Clean+ 2 Minuten/3 Minuten Ähnlich wie Deep Clean. Wenn Ihre Zahnbürste mit der App verbunden ist, läuft dieser Modus 2 Minuten lang. Wenn Ihre Zahnbürste nicht verbunden ist, läuft dieser Modus 3 Minuten lang.

Weiß/Weiß + 2 Minuten 40 Sekunden Zum Entfernen von oberflächlichen Verfärbungen und Polieren Ihrer vorderen Zähne für ein strahlenderes Lächeln.

Zahnfleischpflege 3 Minuten Perfekt für das Reinigen von Zähnen und Zahnfleisch

Gum Health 3 Minuten 20 Sekunden Ein längerer Modus, der Ihnen zusätzliche Zeit zum Reinigen Ihrer Backenzähne und zur Verbesserung der Gesundheit Ihres Zahnfleisches bietet

Sensitiv 2 Minuten Weiche Vibrationen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch

Zungenpflege 20 Sekunden Reinigen Sie Ihre Zunge mit dem TongueCare-Bürstenkopf.

Polieren 1 Minute Zum Aufhellen und Polieren Ihrer Zähnen