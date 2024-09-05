Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    Philips Support

    Ist der Akku meiner Sonicare Zahnbürste austauschbar?

    Veröffentlicht am 5. September 2024

    Wenn sich Ihre Sonicare Zahnbürste nicht einschalten lässt, ist es unwahrscheinlich, dass das Problem durch einfaches Austauschen des Akkus behoben wird. Sie können hier einen Online-Garantieantrag für Unterstützung beim Erwerb eines Ersatzgeräts einreichen oder uns hier kontaktieren.  Alle Sonicare Zahnbürsten und Zahnzwischenraumreiniger umfassen eine 2-Jahres-Garantie.

    Der integrierte Akku kann zur Entsorgung entfernt werden. Anweisungen zum Entfernen des Akkus finden Sie unter Handbücher und Dokumentation für Ihr Produkt hier. Wenn Sie sich das Zerlegen von Elektronikgeräten nicht zutrauen, empfehlen wir Ihnen, bei Ihrer örtlichen Recycling- oder Reparaturwerkstatt Hilfe von einem Experten aufzusuchen.

    Wir raten davon ab, den Akku selbst auszutauschen, da dies das Brandrisiko oder andere potenzielle Sicherheitsrisiken erhöhen kann.

    Hinweis: Durch Öffnen der Zahnbürste erlischt die Produktgarantie.

    Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX7106/01 , HX9992/42 , HX7421/08 , HX9992/31 , HX7420/08 , HX7101/04 , HX9992/45 , HX7403/05 , HX9992/44 , HX7401/07 , HX7108/04 , HX9992/43 , HX7400/06 , HX7423/09 , HX7119/02 , HX7423/08 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7429/03 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX9918/89 , HX7428/01 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9911/88 , HX9992/12 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX6352/42 , HX9911/09 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX9911/27 , HX9914/54 , HX9914/57 , HX9914/55 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9914/63 , HX9911/53 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9691/02 , HX9691/06 , HX9912/18 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9681/01 , HX9601/03 , HX9631/16 , HX9641/01 , HX9661/02 , HX9901/13 , HX9901/43 , HX9901/63 , HX9901/03 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX9926/13 , HX9903/03 , HX9924/23 , HX9926/03 , HX9954/53 , HX9984/47 , HX3212/56 , HX3212/43 , HX6232/41 , HX3212/61 , HX9924/03 , HX9903/13 , HX9924/13 , HX9924/43 , HX3212/16 , HX6324/10 , HX6362/02 , HX6322/04 , HX3212/01 , HX6221/40 , HX6392/02 , HX6221/14 , HX6201/13 , HX6201/40 , HX6512/45 , HX6512/02 , HX6382/07 , HX6231/01 , HX6282/21 , HX6341/02 , HX6311/07 , HX6510/22 , HX6381/07 , HX6341/07 , HX6511/22 , HX6511/33 , HX6511/50 , HX5350/02 , HX6511/02 , HX6311/02 , HX6381/02 , HX5581/02 , HX5251/02 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen Klicken Sie hier, um weniger Produktnummern anzuzeigen

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Weitere nützliche Links

    Hilfe zum Produkt?

    Suchen Sie nach etwas anderem?

    Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

    Support-Homepage
    Warranty icon

    Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

    Unsere Garantiebedingungen ansehen
    Refurbishment icon

    Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

    Besser-als-neu-Editionen kaufen
    Parts and accessories

    Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

    Ersatzteile und Zubehör kaufen
    Sustainability icon

    Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

    Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

    * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

    Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.