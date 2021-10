Connected Videophone

Telefonanwendung (App) Philips Avent Baby Monitor+

Betriebssysteme (App) iOS 11 and higher, and Android 5 and higher

Personalisierte Geräusche aufnehmen Yes, via app

Mobile Verbindungseichweite Unlimited, requires internet connection

Schlaflieder, beruhigende Geräusche und weißes Rauschen Yes, incl. timer

Zoom Yes, digital zoom and pan

Auflösung Elterneinheit 480x272

Reichweite Elterneinheit/Babyeinheit Up to 400 meters outdoors and 50 meters indoor

Kameraauflösung Babyeinheit Full HD 1080p

Verbindungsmodi Direct link (peer-to-peer) and Wi-Fi

Bildschirmgröße Elterneinheit 4’3 inch color LCD

Gegensprechfunktion Yes, Talk Back (speak and listen at the same time)

Nachtsichtfunktion Yes, automatic

Nachtlicht Yes, incl. timer