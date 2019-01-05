Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Sichere Verbindung mit Ihrem Baby
Mit Nachtlicht
Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.
Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.
Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Übertragungsleistung und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher Sie an Ihrem Baby sind, desto weniger Energie benötigen Sie für eine perfekte Verbindung (in den USA und in Kanada nicht verfügbar).
4.0
von 5
183
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
MoPoe
05/01/2019
Österreich
Perfekte Zweckerfüllung
Sensibel, aber reagiert nicht über, selbst bei 2 gleichen Produkten kein Problem mit der Frequenz bzw. dem Empfang, haben für beide Kinder dieses Gerät, würden es wieder kaufen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD501/00 DECT-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD501/00 DECT-Babyphone verfasst
STEF-GE
18/07/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Babyphone
Ich bin sehr zufrieden mit diesem Babyphone. Erstklassige Sprachqualität und ein beruhigendes Gefühl.
Vorteile
Gute Sprachqualität
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Essential SCD502/26 DECT-Audio-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Essential SCD502/26 DECT-Audio-Babyphone verfasst
Annanym
01/09/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Hält was es verspricht!
Philips Avent Audiophones DECT-Babyphone SCD503/26 hat eine ausreichende Reichtweite mit einer guten Klangqualität. Das Babyphone reagiert zuverlässig auf Geräusche. Die Übertragung funktioniert einwandfrei. Die Installation war einfach und unkompliziert. Der Sender funktioniert zwar nur mit Netzteil, dafür aber kann die Elterneinheit sowohl mit Netzstrom als auch mit Batterien betrieben werden. Kleines Extra - angenehmes weiches Nachtlicht. Preis-Leistungsverhältnis: Top!
Vorteile
Klang
Nachteile
Laut beim Ausschalten
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Essential SCD502/26 DECT-Audio-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Essential SCD502/26 DECT-Audio-Babyphone verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Der Empfangsbereich des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten.
Das Babyphone hat keine Ladefunktion.