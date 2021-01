Bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt** für mühelose Reinigung

Mit unserer adaptiven Reinigungstechnologie erhalten Sie bei jeder Reinigung ein individuelles Putzerlebnis. Weiche, flexible Seiten aus Gummi am C3 Premium Plaque Control-Bürstenkopf passen sich den Konturen von Zahnfleisch und Zähnen an, absorbieren übermäßigen Druck beim Putzen und verbessern die Schallreinigungsleistung. Die Borsten erreichen bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt für eine gründlichere Reinigung in schwer zugänglichen Bereichen, als bei einem herkömmlichen Bürstenkopf**.