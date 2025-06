Passt sich Positionsänderungen in Echtzeit an

Die SmartCT Roadmap passt sich für eine bessere Genauigkeit in Echtzeit an Veränderungen der Winkeleinstellung und Rotation des C-Bogens, des Sichtfelds sowie des Fokus-Detektor-Abstands an. Alle Betriebsmodi können volldynamisch direkt am Tisch gesteuert werden und ermöglichen so Änderungen der Gantry- und Tischposition, des Sichtfelds und des Fokus-Detektor-Abstands.