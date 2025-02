Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung

Für schnelle und fundierte klinische Entscheidungen können Sie alle kompatiblen Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das interventionelle hämodynamische System und interventionelle Werkzeuge von Philips, über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedienen. So können Sie in sterilen Umgebungen fundiert und gezielt das weitere Vorgehen planen, Zeit sparen und so Verzögerungen vermeiden.