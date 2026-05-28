Mit dem biplanaren Azurion 7 System mit frontalem 20"- (Diagonale: 50,8 cm) und lateralem 12"-Detektor (Diagonale: 30,5 cm) können Sie eine Vielzahl kardiologischer und vaskulärer Maßnahmen mit bemerkenswerter Präzision und Leichtigkeit durchführen. Diese fortschrittliche Plattform für die bildgeführte Therapie bietet Ihnen die Möglichkeit, Eingriffe auf einfache Weise und mit mehr Sicherheit durchzuführen. Mit ihrer einzigartigen Benutzererfahrung trägt sie dazu bei, die Leistungsfähigkeit Ihres Labors zu erhöhen und die medizinische Versorgung der Patient*innen zu verbessern. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.