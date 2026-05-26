Haftungsausschluss

1. IMV ServiceTrak 2018 kardiovaskuläre Röntgensysteme.

2. Basierend auf dem Vergleich zwischen fernverbundenen und nicht fernverbundenen Systemen. Datenstichprobe aus 2018 für Allura FD und Azurion Systeme (n = 9955).

3. Die entsprechenden Tests wurden von drei Anwendern mit unterschiedlichem Hintergrund und Erfahrungsniveau durchgeführt. Die Messungen wurden mit einer Frontalebene eines biplanaren Azurion R2.1 Systems (FD20/15N, STM-1713 (Dick Bruna), Position QL-1) durchgeführt.

4. Technology Maximiser Essential, 5 Jahre in Azurion Version 3 enthalten.