Philips SmartSpeed liefert Bildqualität und Geschwindigkeit auf Knopfdruck. Es verwendet Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie für eine geringere Scan-Dauer sowie preisgekrönte KI-Technologie, die direkt für maximale Informationen und hervorragende Bildqualität für Wirbelsäulenbildgebung angewandt wird. Philips SmartSpeed kann für 2D und 3D sowie für alle anatomischen Kontraste genutzt werden. Es unterstützt 97% der aktuellen klinischen MR-Protokolle*, sodass damit die Bildgebungsanforderungen der großen Mehrheit der Patienten abgedeckt werden können.
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