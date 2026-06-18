Die spezielle Konstruktion des Philips MR 7700 mit XP-Gradienten und Künstlicher Intelligenz (KI) ist eine bahnbrechende Innovation in der 3.0T-Bildgebung, die den dringlichen klinischen Anforderungen von heute gerecht wird und anspruchsvollste Forschung vereinfacht. Hohe Genauigkeit, Leistung und Belastbarkeit für zuverlässige Diagnosen bei allen Patienten. Es ist das System für Diffusionsbildgebung höchster Qualität und fortschrittliche neurowissenschaftliche Bildgebung. Sie können Ihre Scanmöglichkeiten dank vollständig integrierter Mehrkern-Bildgebung und Spektroskopielösung erweitern und sich so klinisch weiterentwickeln – ohne Abstriche beim Arbeitsablauf der klinischen Bildgebung oder beim Komfort von Systemen mit breiter Magnetöffnung. Das MR 7700 ermöglicht ein ausgezeichnetes Patienten- und Mitarbeitererlebnis dank der Anwenderfreundlichkeit des durchdachten klinischen 3.0T-Scanners und des unbeeinträchtigten Arbeitsablaufs. Planung für Wissenschaft und Klinik – ohne Konflikte.