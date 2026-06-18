1. Im Vergleich zu Philips Untersuchungen ohne Compressed SENSE
2. Bei der isotropischen 3D-MSK-Bildgebung, im Vergleich zu Philips Untersuchungen ohne Compressed SENSE.
3. Die von SmartSpeed verwendete Adaptive-C-SENSE Technologie wurde zum Gewinner der von Facebook und New York Langone Health 2019 veranstalteten Fast MRI Challenge erklärt.
4. Verglichen mit Philips SENSE.
5. Im Schnitt, ermittelt über mehrere Beispieleinrichtungen, die zur installierten MR-Basis von Philips gehören.
6. Verglichen mit einer Workstation.
7. SmartExam ist nicht für Patienten mit bedingt MR-sicheren Implantaten verfügbar.
8. Verglichen mit dem Gebrauch einer Standardmatratze.
9. Die Verwendung ist nur mit MR-sicheren oder bedingt MR-sicheren Implantaten unter strenger Beachtung der Gebrauchsanweisung zulässig.