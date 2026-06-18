Haftungsausschluss

¹ MR-Betrieb mit versiegeltem und austrittsfreiem BlueSeal Magneten mit 7 Litern Helium.

² Verglichen mit dem Ingenia 1.5T ZBO Magneten.

³ Verglichen mit Philips Scans ohne Compressed SENSE.

⁴ Verglichen mit dem Durchschnitt der fünf anderen Philips Ingenia MR Scanner ohne Ambient Experience und In-Bore Connect. Ergebnisse aus Fallstudien sagen nichts über zukünftige Ergebnisse in anderen Fällen aus. Die Ergebnisse können in anderen Fällen abweichen.

⁵ Im Vergleich zum Signal eines Philips Atemüberwachungsgurtes. Eine uneingeschränkte Sicht ist erforderlich.

⁶ Fernkonnektivität nötig.

⁷ Nur zur Verwendung bei Patienten mit MR-sicheren oder bedingt MR-sicheren Implantaten und bei strikter Befolgung der Bedienungsanweisungen.

⁸ Selbst im unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls der Versiegelung würde die vernachlässigbare Menge an Helium, die austritt, den Sauerstoffgehalt im Raum nicht wesentlich beeinflussen.

*optional