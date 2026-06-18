¹ MR-Betrieb mit versiegeltem und austrittsfreiem BlueSeal Magneten mit 7 Litern Helium.
² Verglichen mit dem Ingenia 1.5T ZBO Magneten.
³ Verglichen mit Philips Scans ohne Compressed SENSE.
⁴ Verglichen mit dem Durchschnitt der fünf anderen Philips Ingenia MR Scanner ohne Ambient Experience und In-Bore Connect. Ergebnisse aus Fallstudien sagen nichts über zukünftige Ergebnisse in anderen Fällen aus. Die Ergebnisse können in anderen Fällen abweichen.
⁵ Im Vergleich zum Signal eines Philips Atemüberwachungsgurtes. Eine uneingeschränkte Sicht ist erforderlich.
⁶ Fernkonnektivität nötig.
⁷ Nur zur Verwendung bei Patienten mit MR-sicheren oder bedingt MR-sicheren Implantaten und bei strikter Befolgung der Bedienungsanweisungen.
⁸ Selbst im unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls der Versiegelung würde die vernachlässigbare Menge an Helium, die austritt, den Sauerstoffgehalt im Raum nicht wesentlich beeinflussen.
*optional