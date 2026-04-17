1 Ingenia 1.5T Evolution ist eine Sonderkonfiguration des registrierten Produkts Ingenia 1.5T.
2 Verglichen mit Philips Scans ohne Compressed SENSE.
3 Dynamiken sind mit der vorgeschriebenen zeitlichen Auflösung rekonstruiert und enthalten gemeinsam genutzte Daten von früheren und späteren Zeitpunkten.
4 Verglichen mit eTHRIVE bei Personen, die nicht in der Lage sind, den Atem anzuhalten.
5 Mit Ihrem Philips Vertriebsteam auf Kompatibilität prüfen.
6 5,6 m für vollständigen Hub des Patiententisches.