Vor 125 Jahren hat Wilhelm Röntgen die Röntgenstrahlung entdeckt. Seitdem haben sich die Radiologieberichte kaum verändert: Sie weisen immer noch nahezu dasselbe Format auf und sollen Ärzten und Patienten Befunde textbasiert vermitteln.2 Was sich in dieser ganzen Zeit jedoch geändert hat, sind die Erwartungen an Radiologen. Berichte sollen immer schneller vorliegen sowie alle erforderlichen Informationen enthalten, und zwar am besten sofort und direkt am Behandlungsort.



Eine anspruchsvolle Aufgabe, insbesondere unter Berücksichtigung der Herausforderungen bei der Auswertung von Daten und Bildern, die sich mitunter an unterschiedlichen Speicherorten befinden, von verschiedenen Modalitäten stammen und keine identische Bildqualität aufweisen. Hinzu kommt die Notwendigkeit, bei komplexen Fällen mehrere Lösungen für eine fortschrittliche Visualisierung zu nutzen, die sich wiederum auf verschiedenen Workstations befinden. Keine leichte Situation, auch nicht für Leiter von Radiologieabteilungen, die abteilungsweit genaue Befundungen und angemessene Konsultationen von klinischem Fachpersonal und anderen Radiologen sicherstellen müssen. Ziemlich viel also, was ein überholter Radiologiebericht leisten soll.