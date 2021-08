Mit einem vorbereiteten Patienten kann Ihrem Team die Aufnahme gleich auf Anhieb gelingen



Patienten, die verspätet, schlecht vorbereitet oder gar nicht erscheinen, beeinträchtigen den Alltag Ihres Personals, die Servicekontinuität und auch ihre eigene Gesundheit und ihr Wohlbefinden. Wenn MTRAs die Aufnahme nicht gleich auf Anhieb gelingt, liegt die Ursache häufig in der schlechten Vorbereitung des Patienten oder an fehlenden oder unzureichenden Patienteninformationen.3 Verzögerungen in der Diagnose und Behandlung können schwere Langzeitfolgen nicht nur für die Gesundheit des Patienten, sondern auch für den Dienstleister haben, auf dem ohnehin die Last eines hohen Durchsatzes liegt. Neue Tools für eine höhere Patienteneinbindung geben jedoch Anlass zur Hoffnung.