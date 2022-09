* Zur Priorisierung von Arbeitslisten kann der Philips Radiology Workflow Orchestrator mit externen KI-Algorithmen verbunden werden. Workflow Orchestrator verfügt über keine eigenen integrierten KI-Algorithmen.





Dargestellte Ergebnisse dienen nur der Veranschaulichung und sind nicht prädiktiv für tatsächliche Ergebnisse in Ihrer Praxis. Dhanoa D, Dhesi T, Burton D, Nicolaou S, Liang T. The evolving role of the radiologist: the Vancouver Workload Utilization Evaluation Study. 2013;10(10):764–769. DOI: doi.org/10.1016/j.jacr.2013.04.001. Harolds J, et al. Burnout of radiologists: frequency, risk factors, and remedies: a report of the ACR commission on human resources. JACR. 2016;13(4):411–416. DOI: 10.1016/j.jacr.2015.11.003.