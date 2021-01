Bei einem neuen Ultraschallsystem kommt es vor allem auf Ausgewogenheit an. Sie wollen die neueste Technologie, die sofort einsatzbereit ist. Sie brauchen in kürzester Zeit präzise diagnostische Informationen, eine einfache und gleichzeitig intuitive Benutzeroberfläche sowie leichten Zugriff auf wichtige Funktionen, die für die gewünschten Ergebnisse erforderlich sind. Und das alles in einem System mit ergonomischem Design, weniger Bedienschritten und den Bedienelementen in unmittelbarer Reichweite.