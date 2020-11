Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)

Ultraschall-Kontrastmittel können die Rolle des Ultraschalls verändern: Verstärkungsmuster von Leberläsionen können in Echtzeit untersucht werden, was zu einer schnelleren und fundierteren Diagnose führt.Bei den Ultraschallsystemen von Philips ist der kontrastmittelverstärkte Ultraschall nahtlos in den Standard-Arbeitsablauf integriert und bietet so ein hohes Maß an Darstellungsdetail in der arteriellen, portalvenösen und Spätphase. Zusätzlich bieten moderne Technologien wie MaxVue, PureWave C9-2 Schallkopf Fusionsbildgebung und die integrierte Quantifizierung über die Philips Q-Apps dem Anwender Sicherheit, sodass die Untersuchung der Leber ungeahnt einfach und intuitiv wird, ungeachtet der Komplexität der Untersuchung. Innovative Lösungen wie die xMATRIX 3D/4D-Technologie verändern die Beurteilung von Läsionen in der Leber ebenfalls und bieten eine schnelle und effektive Möglichkeit, Versorgungsgefäße sowie das Ansprechen auf eine Behandlung darzustellen. Es gibt viele spannende Entwicklungen im Bereich von CEUS; klicken Sie auf den Link, um Kontakt mit Ihrem zuständigen Philips Vertriebsteam aufzunehmen.