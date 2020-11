Kontrastmittelverstärkter Ultraschall

Ultraschall-Kontrastmittel können die Rolle des Ultraschalls in der Leberdiagnostik verändern: Verstärkungsmuster von auffälligen Leberläsionen können in Echtzeit untersucht werden, was zu einer schnelleren und fundierteren Diagnose führt. Bei den EPIQ Systemen von Philips ist CEUS nahtlos in den Standard-Arbeitsablauf integriert und bietet so ein Höchstmaß an Darstellungsdetail in der arteriellen, portalvenösen und Spätphase. Zudem liefert EPIQ mit den zur Verfügung stehenden modernen Technologien – wie z.B. MaxVue FHD-Anzeige, PureWave C9-2 Schallkopf, Fusionsbildgebung und die Quantifizierung über Q-App – selbst bei äußerst schwierigen Untersuchungen ein Maximum an Sicherheit bei der Läsionserkennung und -charakterisierung.