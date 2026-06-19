Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
XW6264/11
Kein Staubsaugen mehr: Saugen und Wischen in einem Durchgang
Inklusive Handstaubsauger
Patentierte Hochgeschwindigkeitsbürsten: AquaSpin mit 2.500 U/min
Automatisches Reinigungssystem: keine Bürstenreinigung von Hand
Immer mit frischem Wasser reinigen: PowerCyclone Aqua
Wechsle je nach Reinigungsbedarf einfach zwischen Saug- und Wischmodus und Handstaubsauger.
Ohne vorheriges Saugen kannst du feuchten und trockenen Schmutz in einem Durchgang reinigen und dich über einen perfekt gewischten Boden freuen.
Der Handstaubsauger umfasst 3 Zubehörteile für die Reinigung von Polstern, Möbeln und Sockeloberseiten.
Bewertungen
¹ Im Vergleich zu Philips XV7057
² Bei Saugen und Wischen, normale Einstellung
³ 10 ml Reiniger auf einen vollen Wasserbehälter.